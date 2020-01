شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مهام رئيسة جوائز "جرامى".. والسبب سوء السلوك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت أكاديمية الفنون والعلوم التسجيلية، مهام ديبورا دوجان، الرئيسة والمديرة التنفيذية، للأكاديمية التى تنظم جوائز جرامى، وعلقت تأديتها لواجبات منصبها، وذلك بعد توجيه اتهامات لها بسوء السلوك، وذلك قبل 10 أيام فقط من حفل هذا العام.

ونشرت الشركة بيان يوم الخميس الماضى، أكدت أكاديمية التسجيل أنه تم وضع دوجان في إجازة إدارية في ضوء المخاوف التي أثيرت أمام مجلس الأمناء، "بما في ذلك الادعاء الرسمي بسوء السلوك من قبل عضوات بارزات في فريق أكاديمية التسجيلات"، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال البيان إنه تم تعيين محققين مستقلين لاستكشاف المزاعم واستعادة ثقة الأعضاء وإصلاح "معنويات الموظفين" والسماح للأكاديمية "بالتركيز على مهمتها المتمثلة في خدمة جميع المبدعين الموسيقيين".

وتابع البيان :"إن الأمناء ملتزمون بتعزيز مكان عمل آمن ومتنوع وشامل وصناعة موسيقى ومجتمع، واعتبار هارفي ماسون جونيور، رئيس مجلس الأمناء، بمثابة رئيس مؤقت ومدير تنفيذي".

ومن المقرر أن تقام جوائز Grammy لهذا العام في 26 يناير، أعلى الترشيحات تذهب إلى ليزو، وستشارك ليزو، ي الحفل إلى جانب فنانين من بينهم أريانا جراندي وتيلر ذا كرياتور وبوني رايت وإيروسميث".

وشهدت مدينة لوس أنجلوس، فبراير 2019، واحد من أهم الحفلات على مدار العام، وهو حفل توزيع جوائز GRAMMY Awards السنوى الـ61، المعنى بتكريم الإنجازات فى صناعة الموسيقى، وتضمن الحفل عروضاً قوية كان أبرزها تكريماً لأريثا فرانكلين، ديانا روس، دوللى بارتون، وموسيقى موتاون، فى ليلة هيمنت فيها النساء على الجوائز.

وحصلت المغنية الريفية كايسى مسجريفز، على أربع جوائز جرامى، فى الحفل العام الماضى، بما في ذلك ألبوم العام وأفضل ألبوم، أما أغنية This Is America للمغنى دونالد جلوفر الشهير بـ Childish Gambino حصدت 3 جوائز جرامى، بما فى ذلك أغنية العام وتسجيل العام Record of the Year و Song of the Year - مما يجعلها أول أغنية هيب هوب تفوز بهذه الجوائز، وفازت دوا ليبا، بجائزتى جرامى، بما فى ذلك أفضل فنان جديد، أما ليدى جاجا، ففازت بثلاثة جوائز جرامى، منها اثنان عن أغنية "Shallow"، الأغنية الرئيسية لفيلم A Star Is Born والتى تم ترشيحها أيضًا "لأفضل أغنية أصلية" فى جوائز الأوسكار لعام 2019.