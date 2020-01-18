شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تشارك في إحياء حفل عيد الحب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حفلا غنائيا يوم 14 فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن، وتقدم هيفاء وهبى العديد من أغنياتها الشهيرة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها، "رجب"، "بوس الواوا"، "أنا هيفا"، "أقول أهواك"، "يلا مع بعض"،

ويشار إلى أنه كان قد قرر صناع فيلم "​أشباح أوروبا​" للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبى، تأجيل طرح الفيلم فى موسم إجازة نصف السنة، حيث تم تحديد موعد مبدئى منذ فترة وهو 8 يناير، ولكن لم يكن العمل جاهز للعرض وقتها، ليتم طرح موعد آخر وهو 5 فبراير المقبل، إلا أنه أيضًا لم يتم حسم الأمور بشكل نهائى بالنسبة لهذا الموعد.

وتدرس الشركة المنتجة للفيلم مع الشركة الموزعة إمكانية طرحه فى موسم عيد الفطر المقبل، وخلال الأيام المقبلة سيتم الاستقرارعلى الموعد النهائى وطرح البرومو الرسمى، بعد طرح برومو أول قبل أسبوعين ظهرت فيه بطلة العمل وهبى على دراجة نارية، كما ظهر مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوى المشاركان لها فى البطولة.

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فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى، فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقررطرح الفيلم فى دورالعرض بموسم إجازة نصف العام الدراسى 2020

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، وكانت الجهة المنتجة قد كشفت عن البرومو الأول للفيلم، الذى احتوى على مشاهد إثارة وتشويق وتفجير سيارات ومطاردات وخلافه، بالإضافة إلى ظهور هيفاء بشكل مختلف ومميز .

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.