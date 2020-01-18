صور: علي غزلان ينشر صورة حميمة له مع منة عرفة ويحرج والداتها

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كشف الطبيب علي غزلان عن علاقة حب تجمعه بالفنانة الشابة منة عرفة بعدما نشر صورة رومانسية لهما، واضعا والدة منة التي تؤكد أن ابنتها غير مرتبطة عاطفيا وأن علاقتها بغزلان مجرد صداقة في موقف حرج.
علي نشر عبر حسابه بموقع إنستقرام صورة وهو يحتضن منة وعلق عليها قائلا: Best thing that ever happened to me (أفضل شئ حدث لى على الإطلاق)، وحاول أكثر من متابع السؤال عن حقيقة العلاقة بينهما وبارك اخرون علاقة الحب.
يذكر أن علي غزلان طبيب حديث التخرج له قناة مشهورة على موقع اليوتيوب يقدم فيها نصائح طبية بطريقة ضاحكة، ونشر خلال الفترة الأخيرة عدة صور تجمعه بمنة عرفة مع تعليقات أغلبها رومانسية، وتدخلت والدتها لنفي شائعة وجود علاقة غرامية بينهما مؤكدة أن ابنتها "غير مرتبطة" وأن علاقتها بغزلان مجرد صداقة.
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