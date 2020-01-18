نبيلة عبيد ونادية الجندي معا في بيروت لتصوير مسلسل أميركي

سافرت الممثلة المصرية نادية الجندي مع زميلاتها نبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب إلى بيروت، لبدء تصوير أول عمل فني يجمعهن تحت عنوان "نساء من ذهب" المقرر يوم 20 يناير، تمهيدا لعرضه على شبكة قنوات MBC في ماراثون دراما رمضان 2020. نادية الجندي نشرت أول صورة تجمع نجمات العمل الأربعة، أثناء تواجدهن في مطار القاهرة بانتظار الطائرة المتجهة إلي بيروت كما نشرت صورة لها برفقة نبيلة عبيد من داخل الطائرة وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة:حبيبتي بلبلة النجمة الكبيرة نبيلة عبيد والفنانة القديرة سميحة ايوب والجميلة هالة فاخر ومخرج العمل الأستاذ وائل احسان. Advertisements تابعت: حنبدأ التصوير يوم ٢٠ يناير إن شاء الله يارب العمل يعجبكم وأكون عند حسن ظنكم وربنا يوفقني ويوفقنا جميعاً يارب، ونقدم لكم في شهر رمضان حاجه جديدة وممتعه تسعدكم. يذكر أن المسلسل لا يزال يحمل اسما مؤقتا وهو "نساء من ذهب" وهناك رغبة في اختيار اسم بديل، وأحداثه تدور في إطار اجتماعي كوميدي والفكرة مقتبسة عن فورمات أمريكي، ويقوم بتمصيرها عليها الثلاثي أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد مع ورشة كتابة، و يتولى مهمة الإخراج وائل إحسان ومن المقرر عرضه بماراثون دراما رمضان 2020 على فضائية MBC.



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