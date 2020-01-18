نداء شرارة تعلن وفاة شقيقها: الفاجعة أكبر من قدرتي على التحمّل



نعت المطربة الأردنية نداء شرارة شقيقها الذي رحل بحادث أليم عن عمر 26 عاما، صباح اليوم.



وكتبت نداء نعيا مؤثرا، قال فيه أن الفقيد كان يريد منها أن تساعده في حفل خطوبته الذي كان مقررا خلال أيام، ولكن القدر لم يمهله

وكتبت نداء شرارة عبر حسابها الشخصي على إنستقرام، أخوي مات 26 سنة، مات شاب، راح حادث، كنت وعدتوا أجهزلو بيتو عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان اخطبلو.

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تابعت نداء قائلة: يا رب الفجيعة أكبر مني.. أكبر من طاقتنا الصبر من عندك يارب.. صبر أمي، قلبي بيتعصر يارب.

وبادر عدد كبير من النجوم لمواسة نجمة برنامج "ذا فويس" في مصابها الأليم، وقدم نجم ستار أكاديمي محمد شاهين العزاء لزميلته، إضافة للفنانة دنيا عبد العزيز والمغربية جيهان خليل وديانا كروزن وميرهان حسين التي واستها قائلة: حبيبتي البقاء لله ربنا يصبركم و يرحمه و يجعل مثواه الجنة قلبي معاكي.

