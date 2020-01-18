نانسي عجرم وابنتاها في صورة مؤثرة بعد حادثة الفيلا

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة لها مع ابنتيها ميلا وإيلا هي الأولى بعد حادثة الفيلا.

وعلقت نانسي على الصورة "إنتو الدنيي وبروحنا بنحميكن".

وغابت مظاهر البهجة التي كانت ترافق صور نانسي وبناتها، وبدت الفنانة مرهقة وكأنها توجه رسالة إلى جمهورها بأنها بأمس الحاجة إلى التعاطف والدعم.

Advertisements

يشار إلى أن لم يرشح أي شيء جديد في قضية قتل زوج نانسي عجرم لـ محمد موسى بعدما، إدعت القاضية غادة عون عليه بتهمة القتل بجناية القتل القصدي وفق المواد 229/547 وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، والذي علق عليه غابي جرمانوس وكيل الدفاع عن زوج نانسي بأن تحويل الملف إلى قاضي التحقيق جرى وفقاً للمسار الطبيعي للتحقيق وسندا إلى المادة 547 (قتل) معطوفة على المادة 229 ( منع عقاب) من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن الدفاع سوف يرتكز على مطلب منع المحاكمة عن الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع عن نفسه وزوجته وأولاده، ولو كانت قناعة القاضية غادة عون خلاف ذلك لإحالة الدكتور الهاشم موقوفاً وما تركته حراً ساعة واحدة"

يشار إلى أن حادثة قتل محمد موسى حصلت عند الساعة الثانية صباحاً وبوجود بنات نانسي، عندما تسلل إلى الفيلا التي تسكن فيها نانسي عجرم مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وأودهم، بهدف السرقة وكان ملثما ويحمل مسدسا، وهدد بدخول غرفة البنات، مما إضطر الدكتور فادي الهاشم إلى قتله للدفاع عن نفسه وعائلته.