انهيار ابنة ماجدة أثناء تشييع جثمانها

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تشييع جثمان الفنانة ماجدة الصباحى من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة التى رحلت عن عالمنا الخميس عن عمر يناهز 89عاما، ومن بين النجوم الذين حرصوا على توديع الفنانة الراحلة عزت العلايلي وسمير صبري ودلال عبد العزيز والفنان الشابة دنيا عبد العزيزإلى جانب ابنتها الفنانة غادة نافع التي ظهرت مرتدية حجاب ابيض وانهارت خلال الجنازة وحاول من حاولها تهدئتها خصوصا الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تتكرها لحظة وتم لف الجثمان بعلم مصر.

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يذكر أن ماجدة قدمت كثيرا من الأعمال الفنية المميزة في تاريخ السينما المصرية، وظلت أعمالها خالدة في أذهان الجميع، وفي بداية مشوارها الفني أطلق عليها لقب عذراء الشاشة، وكانت خلال الخمس سنوات الأولى لا تذهب إلى التصوير إلا برفقة أحد أفراد اسرتها، ومن أشهر أعمالها بنات اليوم وبياعة الجرايد وبلال والعمر لحظة والمراهقات وهجرة الرسول وجميلة بوحريد وأين عمري والحقيقة العارية وشاطىء الأسرار وغيرها.

ولدت ماجدة الصباحي في طنطا، وحصلت على البكالوريا الفرنسية وبدأت مشوارها الفني وهي ابنه 15 عاما وغيرت اسمها من عفاف علي كامل الصباحي إلى ماجدة الصباحى، وكانت بدايتها الحقيقة في فيلم الناصح الذي تم عرضه عام 1949.