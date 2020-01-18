صورة حديثة لماجدة الصباحي على فراش المرض قبل وفاتها

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اختفت الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي منذ فترة طويلة عن الساحة الفنية، وذلك بعد إعتزالها الفن من 26 عاما بعد أن قدمت فيلم "ونسيت أني امرأة" مع المخرج عاطف سالم.
ولكنها كانت قد ظهرت منذ فترة قليلة بعد أن رتّب الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما موعد لزيارتها بالاتفاق مع ابنتها غادة نافع، وذهب بالفعل دانيال ليسلمها الدرع وهي على فراش المرض. وكان هذا الظهور في ديسمبر من عام 2016 .
الفنانة ماجدة الصباحي توفيت أمس الخميس في منزلها بالدقي عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة ، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصري في السادس من اكتوبر ، حيث ثم يتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير.
ولدت ماجدة الصباحي في طنطا، وحصلت على البكالوريا الفرنسية وبدأت مشوارها الفني وهي ابنه 15 عاما وغيرت اسمها من عفاف علي كامل الصباحي إلى ماجدة الصباحى، وكانت بدايتها الحقيقة في فيلم الناصح الذي تم عرضه عام 1949.
قدمت ماجدة الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مشوارها الفني سواء كممثلة أو كمنتجة من أبرزها النداهة وبياعة الجرايد وحبيبه والمراهقات وبلال وهجرة الرسول وجميلة بوحريد وغيرها.
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