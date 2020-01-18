بالفيديو.. هكذا احتفلت ماجدة الصباحي بآخر عيد ميلاد لها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للفنانة الراحلة ماجدة الصباحي أثناء احتفالها بآخر عيد ميلاد لها، وظهرت الصباحي في عيد ميلادها الـ 88 برفقة ابنتها غادة نافع والاعلامي وائل الابراشي ومجموعة من أصدقائها وأقاربها المقربين.

يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي فارقت الحياة أمس الخميس في منزلها بالدقي، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر وبعد سيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الاخير في مقابر العائلة.

يذكر أن ماجدة قدمت كثيرا من الأعمال الفنية المميزة في تاريخ السينما المصرية، وظلت أعمالها خالدة في أذهان الجميع، وفي بداية مشوارها الفني أطلق عليها لقب عذراء الشاشة، وكانت خلال الخمس سنوات الاولى لا تذهب إلى التصوير إلا برفقة أحد أفراد اسرتها، ومن أشهر أعمالها بنات اليوم وبياعة الجرايد وبلال والعمر لحظة والمراهقات وهجرة الرسول وجميلة بوحريد وأين عمري والحقيقة العارية وشاطىء الأسرار وغيرها.

تعرضت ماجدة لظلم كبير حيث تم اختزال مشوارها الفني في أدوار الدلوعة والمراهقة، وتم تغافل باقي أعمالها كممثلة ومنتجة، حيث قدمت ماجدة خلال مشوارها العديد من الافلام الاجتماعية والدينية والوطنية وتم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.

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