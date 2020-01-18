صور: روان بن حسين تتحدّث للمرّة الأولى عن ابنتها

نشرت الفاشينستا روان بن حسين، صورة لها وهي ترتدي ملابس زهرية وتبدو عليها ملامح الحمل، وتحدّثت بإسهاب عن طفلتها التي ستولد بعد أسابيع.

وأكّدت روان إنّها اكتشفت عمق الرابط بين الأم وجنينها، وكيف أنّ هذا الأخير يتأثر بنفسيتها وكتبت عبر حسابها على "انستقرام".

"الحمل خلاني أستوعب أنه صحتي الجسديه والنفسية والعقلية من صحة طفلي، سبحان الله كيف الطفل يعتمد على الأم في كل شي ويتأثر بكل شي حولها".

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وتابعت "قبل كنت أقول توأم الارواح عندهم رابط عجيب بس الحين أقول البنت وأمها عندهم رابط سحري افضل من اي شي ثاني بالدنيا".

يذكر أنّ روان أعلنت عن جنس مولودتها في حفل حميم اقتصر على حضور العائلة والمحبّين ومجموعة من المشاهير المُقرّبين، وتميّز بالفخامة.