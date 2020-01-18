ريهانا تنفصل عن حبيبها السعودي بعد علاقة دامت لـ3 سنوات

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كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 02:54 مساءً - أفادت مصادر صحفية عالمية ان الفنانة ريهانا انفصلت عن حبيبها رجل الاعمال السعودي حسن جميل بعد علاقة دامت لـ 3 سنوات.
لم توضح المصادر أسباب هذا القرار الذي اعتبره البعض مفاجئ خصوصاً ان ريهانا كانت متعلقة جدا بحسن لكن أفيد ان الفنان دريك قد يكون له علاقة بالموضوع.
يذكر ان علاقة ريهانا وحسن تعود الى عام 2017 حين تم رصدهما لأول مرة من قبل الصحافة وانتشرت صورهما على كل مواقع التواصل الاجتماعي في وضع عاطفي داخل مغطس السباحة خلال
عطلتهما سوياً في إسبانيا
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