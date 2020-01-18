كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 02:54 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حول وجود مفاوضات بين الدكتور ” فادي الهاشم ” زوج الفنانة ” نانسي عجرم ” وبين أسرة القتيل ” محمد موسى ” الذي لقى مصرعه داخل فيلتهم على يد الهاشم .
وأن تلك المفاوضات جاءت بعد مطالبة مقربين من أهل موسى مبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم مقابل تسوية القضية .
مما دفع ” غابي جرمانوس ” محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم للخروج للرد على تلك الشائعات حيث نفى دخول موكله في أية مفاوضات مع أسرة القتيل .
وعلق قائلا : ” نحن في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة وسيكون للقضاء الكلمة الفصل والنهائية في هذه القضية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة المفاوضات بين أسرة عائلة قتيل فيلا نانسي عجرم وفادي الهاشم وقصة ال 500 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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