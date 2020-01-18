شاهد .. جنازة الفنانة ” ماجدة ” وسط حضور نجوم الفن

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كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 02:54 مساءً - شيع يوم أمس الجمعة جثمان الفنانة المصرية ” ماجدة الصباحي ” من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بالقاهرة والتي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عاما .
وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة جاء على رأسهم نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” وكلا من الفنانين سمير صبري وعزت العلايلي ودلال عبد العزيز ونهال عنبر ورانيا محمود ياسين وأيمن عزب ورشوان توفيق وسيف عبد الرحمن ودنيا عبد العزيز وبوسى شلبى والإعلامي وائل الابراشى .
كما تواجدت غادة نافع إبنة الفنانة الراحلة والتي كانت في حالة حزن شديدة ودخلت في نوبة من البكاء خلال تشييع الجنازة وحرص عددا من الفنانات على مؤازرتها .
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