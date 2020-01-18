من جديد .. عودة برنامج ” نفسنة ” على شاشة القاهرة والناس

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 02:54 مساءً - طرحت قناة ” القاهرة والناس ” يوم أمس الجمعة البرومو الدعائي الأول لبرنامج ” نفسنة ” عبر موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” معلنة عن عودته في الموسم التاسع له .

وكشفت القناة خلال البرومو عن تصوير عدد من الحلقات خلال الفترة الماضية .. ولكن لم يحدد موعد عرض أولى حلقاته بعد .

كما ظهر في برومو الموسم الجديد مشاركة الفنانة المصرية ” إيمي سالم ” في تقديمه لأول مرة إلى جانب المذيعة ” نوليا ” وعدد من المواهب الشابة .