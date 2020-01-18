من جديد .. عودة برنامج ” نفسنة ” على شاشة القاهرة والناس

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 02:54 مساءً - طرحت قناة ” القاهرة والناس ” يوم أمس الجمعة البرومو الدعائي الأول لبرنامج ” نفسنة ” عبر موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” معلنة عن عودته في الموسم التاسع له .
وكشفت القناة خلال البرومو عن تصوير عدد من الحلقات خلال الفترة الماضية .. ولكن لم يحدد موعد عرض أولى حلقاته بعد .
كما ظهر في برومو الموسم الجديد مشاركة الفنانة المصرية ” إيمي سالم ” في تقديمه لأول مرة إلى جانب المذيعة ” نوليا ” وعدد من المواهب الشابة .
يذكر أن برنامج نفسنة كان قد توقف لأكثر من عام عقب الأزمات المتلاحقة التي وقعت بين مذيعات البرنامج .. والذي شارك في تقديمه خلال المواسم الماضية عدد من النجوم منهم إنتصار وهيدي كرم وبدرية طلبة وشيماء سيف ." frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
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