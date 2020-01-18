كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 02:54 مساءً - أظهر شريط فيديو دعائي كوري شمالي كشفته وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية مجموعة من الجنديات يغنين ويرقصن للترفيه عن الديكتاتور كيم جونج أون.
ولعل أغرب ما في الفيديو هو غياب التعبير في ملامح الديكتاتور الكوري، وانعدام التجاوب فيما يعرض أمامه مقارنةً بعبارات الطرب التي بدت على وجوه النساء، إذ كانت بعضهن على وشك البكاء من شدة الفرح (كما يزعمن).
وسائل إعلام كورية جنوبية قالت إنه “من حسن حظهن أنه صفق في الأخير عندما فرغن من الغناء”.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريات يغنين ويرقصن حتى البكاء .. شاهد ردة فعل الدكتاتور! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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