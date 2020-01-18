شاهد .. رولا سعد تظهر بإطلالة بدون مكياج .. والجمهور : ” هاد جو رعد “

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 02:54 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” رولا سعد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أثارت الجدل بين المتابعين .
حيث ظهرت رولا سعد في الصورة بإطلالة بدون مكياج وقريبة من وجهها بدرجة كبيرة على طريقة السيلفي .
وتفاعل المتابعون على الصورة وانقسمت التعليقات عليها بين من أشاد بجمالها بعيدا عن المكياج والرموش المصطنعة ونصحوها بأن تميل للوك البسيط أكثر في اطلالاتها المقبلة .
والبعض الآخر انتقد إطلالتها وخاصة شكل الحواجب فجاءت التعليقات مثل : ” حواجبك من صوف أو جوخ ” و ” بسم الله فكرت هاد جو رعد ” و ” فكرتك جو رعد ” و ” شو هالحواجب ” .
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