وسط أزمة صحية وطلاق.. لاري كينج يبيع منزله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في أعقاب الطلاق المفاجئ في أوائل عام 2019، بعد ما يقرب من 22 عامًا من الزواج، إلى جانب أزمة صحية، قام لاري كينج، الإعلامي الأمريكي ومذيع الراديو والتلفزيون المخضرم، ببيع منزله بـ لوس أنجلوس مقابل 17 مليون دولار.

السيد كينغ والسيدة ساوثويك، الذين أعلنوا طلاقهما في أغسطس الماضي، يمتلكان القصر من خلال صندوق عائلي وكلاهما وصي عليه، كما تظهر سجلات الممتلكات.

تم بيع العقار المصمم على الطراز التوسكاني والذي تبلغ مساحته 10، 810 قدمًا مربعًا في بيفرلي هيلز مقابل 16.995 مليون دولار، نقلا عن إحدى الوكالات العقارية وفقًا لما لموقع “بيبول”، وبحسب ما ورد اشترى الزوجان السابقان المنزل في عام 2007 مقابل ما يقل قليلًا عن 12 مليون دولار، وقاما بطرحه في السوق في أكتوبر.

Advertisements

يمتد المنزل الرئيسي المكون من خمس غرف نوم على مساحة 11000 قدم مربع، وتم تجهيزه بالحجر الجيري الإيطالي والبلاط والجص الفينيسي والتكنولوجيا، وذلك وفقًا لقائمة شركة كورت رابابورت من ويست سايد إيستيت.

يوجد أيضًا ردهة مضاءة في السماء مع درج مزدوج كبير ومطبخ ذواقة مع أجهزة تجارية وجناح رئيسي مع غرفة جلوس منفصلة وحمامات خاصة به وجيم.

وفي الخارج، توجد حدائق مشذبة ومسبح مزين بميزات المياه الشبيهة بالكروب ومنزل منفصل بغرفة نوم واحدة في الخارج، على مساحة نصف فدان بالمنزل.