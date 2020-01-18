وفاة شقيق نداء شرارة أثناء تحضيراته لخطوبته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت نجمة برنامج The Voice، الفنانة الأردنية نداء شرارة بوفاة شقيقها الشاب، عن عمر يناهز 26 عاما.

الفنانة الأردنية أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث كتبت: “أخوي مات ٢٦ سنه مات.. شب راح حادث كنت وعدتوا اجهزلو بيتو عشان بدو يتجوز”.

وأضافت: “كان نفسو يتجوز وعامل جمعيه اخر الشهر بدو يقبضها عشان اخطبلو.. يارب الفاجعه اكبر مني اكبر من طاقتنا.. الصبر من عندك يارب صبر امي قلبي بينعصر يارب”.

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وأعلنت موعد ومكان العزاء، بقولها: “تقبل التعازي في جمعية السافريه في منطقة جبل الزهور عقب صلاة العصر.. استودعتك الله يا حبيبي.. الله يصبرنا كسرتنا يا اخوي”.

وكانت الفنانة الأردنية نداء شرارة قد أحيت مؤخرا ذكرى تتويجها بلقب برنامج The voice، منذ أربع سنوات.

ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهي تحمل جائزة The voice، وعلقت عليها قائلة: “وفي مثل هاد اليوم من أربع سنين، أخدت لقب أحلى صوت بالعالم العربي The voice “.

وأضافت: “سنوات مليئة بالتفاصيل بالنجاحات والتحديات، لما ربحت بالبرنامج، كنت عارفه إنه اللقب مجرد لقب وإن الاجتهاد هو أساس الاستمرارية لذا عملت بكل جد وحب حتى أصنع أسم كبير أهم من أني حاصلة على لقب بحبكم و بكبر بمحبتكم ودعمكم شكرًا لكم”.