الفنان التركي يوسف جيم يلتحق بالجيش.. شاهده بالزي العسكري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التحق النجم التركي يوسف جيم بالجيش لأداء واجبه العسكري، وقد تبادل فانز الفنان الشاب بأول صورة لجيم بالزي العسكري، ظهر فيها بـ«لوك» مختلف، متخلياً عن الشارب والذقن.

معجبات يوسف لم يمرروا صورة الفنان التركي مرور الكرام، حيث تغزلن في وسامة النجم الشاب، مؤكدين أن إزالة شاربه وذقنه لم تؤثر على الجاذبية التي يتمتع بها.

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من ناحية أخرى، عاد يوسف جيم لحبيبته، النجمة التركية اوزجي اوزكابلان بعد حوالي شهر على انفصالهما، وهي الفنانة التي ارتبط بها يوسف بعد انفصاله عن النجمة التركية ديميت أوزديمير التي نشأت بينهما قصة حب قوية خلال كواليس تصوير مسلسل «رائحة الفراولة» الذي تم عرضه في العالم العربي بعنوان «صدفة»، وقيل إن غيرة جيم على حبيبته كانت وراء انفصالهما.

يُذكر أن يوسف عًرض له مؤخراً فيلم جديد بعنوان«غني لي أغنية حب» وقد شارك يوسف في بطولته أمام علي بوراك، والعمل إنتاج تركي إيراني مشترك، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «العاصفة التي بداخلي» آخر مسلسل عًرض ليوسف، وقد شارك في بطولته أمام جيزام كراجا، ميرفي بولجور، ودوغان أوميت.

يُذكر أن يوسف جيم درس بقسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة أرال في إسطنبول، وبدأ حياته المهنية من باب عروض الأزياء، حيث حصل على لقب أفضل عارض أزياء في تركيا عام 2011، ثم أتجه للغناء، وأصدر أول ألبوم غنائي له عام 2013، وكان مسلسل «عذرا» عام 2014 أولى تجاربه الدرامية، إلا أن بطولته لمسلسل «رائحة الفراولة» عام 2015 ضاعفت شهرته وشعبيته.