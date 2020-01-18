تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. هل تعمد تجاهلها؟.. شاهد واحكم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي شكّل فيه الفنان السوري تيم حسن، والنجمة اللبنانية سيرين عبدالنور ثنائياً ناجحاً في مسلسل «الهيبة» بموسمه الثالث في رمضان الماضي، اثيرت شائعة قوية حول فتور علاقتهما على أرض الواقع، على عكس ما ظهر على الشاشة، وذلك بعد مقطع فيديو لافت للنجمين في أول لقاء يجمعهما بعد المسلسل.

تيم ألتقى بسيرين في حفل إطلاق منصة «شاهد» في ثوبها الجديد بدبي، وهو الحفل الذي حضره كوكبة من ألمع نجوم ومشاهير العالم العربي.

وفي مقطع فيديو مثير من كواليس الحفل، ظهر تيم يمر من أمام سيرين دون أن يلقي عليها التحية، في الوقت الذي نبهته سيرين لوجودها قائلة: «تيم.. أنا هون»، ليعود الفنان السوري ليصافحها بشكل سريع، ثم ينصرف في موقف وضع النجمة اللبنانية بموقف محرج.

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فانز سيرين هاجموا تيم، واتهمه البعض بتعمد تجاهلها، في الوقت الذي دافعت فيه الفنانة اللبنانية عن زميلها السوري، مشددة على علاقتهما تسودها كل الاحترام، ووصفته بالزميل العزيز، بينما فسر بعض النشطاء موقف تيم بالارتباك الذي ساد المكان نتيجة اللقاءات الإعلامية مع النجوم، مؤكدين أن رد فعل الفنان السوري بعد أن نبهته سيرين لوجودها تكشف عن أنه لم يكن يراها أمامه في الأصل، وبالتالي لم يتعمد تجاهلها.. وأنت ما رأيك؟

من ناحية أخرى، يشارك تيم حسن في مسلسل جديد بعنوان «العميد» أمام كاريس بشار، بديع أبوشقرا، فادي صبيح، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، كميل سلامة، قاسم ملحو، وغيرهم، ويتكون العمل المنتظر عرضه عبر «شانت.نت» التابع لمجموعة mbc، من 10 حلقات.