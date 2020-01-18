انفصال ريهانا عن حبيبها العربي بعد علاقة 3 سنوات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انفصلت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ريهانا، عن حبيبها الملياردير السعودي المعروف حسن جميل، وذلك بعد قصة حب دامت لأكثر من ثلاثة سنوات، منذ رؤيتها معاً لأول مرة في عام 2017، وفي الكثير من المناسبات العامة والعطلات الرسمية، وهما في أوضاع عشاق ومنسجمين معاً.

النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاماً، انفصلت بشكل نهائي عن صديقها الملياردير السعودي بعد ثلاثة سنوات من المواعدة، وعادت مرة آخري سيدة عازبة، بعد أن اقتربت من الزواج رسمياً بحسب تصريحاتها السابقة بتخططيها لإتمام مراسم الزفاف، وذلك وفقا لصحيفة “ويكلي ويك”.

وأكدت الصحيفة في تقريرها وفقاً لمصار مقربة من الثنائي، أنهما قررا الانفصال بشكل مفاجئ، بدون ذكر ان أسباب او خلافات بينهما، وأن النجمة العالمية تعيش فترة سعيدة من حياتها بالرغم من الانفصال الذي لم يؤثر عليها بالسلب.

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ووفقاً لتصريحات سابقة لنجمة الهيب الهوب العالمية، اذا كانت ستتزوج، قالت الله وحده يعلم ذلك، نحن نخطط لذلك، ولا أفكر في أشياء من هذا القبيل”.

لم تكن ريهانا هي السيدة الاولي في حياة الملياردير السعودي البالغ من العمر 31 عاماً، فتزوج عام 2012 من الناقدة الفنية التونسية لينا لازار، البالغة من العمر 37 عاماً، وانفصلوا عام 2017، ويشغل حسن جميل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسرة “عبداللطيف جميل”، المسئولة عن الكثير من العمليات التجارية داخل المملكة وخارجها.

وانفصلت ريهانا عن صديقها كريس براون عام 2009، بعد عامين من المواعدة، وعقب انتشار صور لهما بعد خوضها شجار بالأيدي معه، وسرعان ما عادا مرة آخري عام 2013، قبل ان تنفصل بعدها بعدة أشهر.

والجدير بالذكر أن نجمة البوب التي تتربع على عرش أغني المطربات في العالم، لديها الكثير من الشائعات الخاصة بحياتها العاطفية، فأرتبط أسمها مسبقاً بالممثل العالمي ليوناردو ديكابريو، ومطرب الروك الشهر دريك، وكذلك ريان فيليب.