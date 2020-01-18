محمد زيدان: عملت في مطعم بألمانيا قبل الاحتراف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم المصري محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق وبروسيا دورتموند الألماني، أن محمد صلاح هداف ونجم ليفربول الإنجليزي، يسخر حياته بالكامل من أجل كرة القدم التي يتعامل معها باحترافية كاملة.

محمد زيدان قال في تصريحات عبر “أون سبورت”: “لو كنت أكثر تركيزاً في كرة القدم والتدريبات وعشت الحياة الاحترافية، لحققت ما حققه صلاح، لكنني افتقدت هذه الأشياء”.

يشار إلى أن محمد صلاح كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين متتاليتين، وثالث أفضل لاعب في أوروبا والعالم مرة، ورابع أفضل لاعب في العالم مرة، والمركزين الخامس والسادس مرة لكل منها في جائزة بالون دور.

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زيدان أضاف، محمد صلاح يركز في كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وميسي، البعض يقول إن قدراتي الفنية أفضل من صلاح 100 مرة، لكنه أكثر تركيزاً واحترافية.

نجم بروسيا دورتموند السابق تابع، أبو تريكة أيضاً لو حصل على فرصة صلاح لحقق إنجازاً مماثلاً له عالمياً، الحياة الاحترافية التي يعيشها صلاح واهتمامه بالتدريبات وببناء العضلات هي ما يميزه.

اللاعب المصري السابق، كشف أنه عمل بأحد المطاعم في بداية الرحلة الاحترافية بالدنماراك والانضمام إلى فريق “إيه بي كوبنهاجن” جاء عن طريق أحد الأصدقاء لمدة 6 شهور في انتظار البطاقة الدولية من فريق الجماراك ببورسعيد.

زيدان، أضاف أنه لعب بجوار المهاجم الألماني الشهير كلوزه عندما كان يلعب في فريق فيردر برلين، والذي تواجد به كل من مسعود أوزيل حتى تم اكتشافه من يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي، في ذلك التوقيت، للانتقال إلى بروسيا دورتموند عام 2008 إلى عام 2012، والتي حصل خلالها على بطولة الدوري الألماني عام 2010.