عبد الله السعيد يحتفل بانضمامه إلى نادي الـ 100.. رغم الجدل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم المصري عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، بهدفه رقم 100 في مسيرته بالدوري المصري، وذلك بنشره صورة خاصة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

عبد الله السعيد، شارك مع فريقه بيراميدز أساسيًا خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري، ونفذ اللاعب ضربة ركنية حاول حارس الاتحاد عماد السيد التصدي لها ولكنه أسكنها مرماه خلال التحام جون أنطوي مهاجم بيراميدز معه

الهدف اُحتسب في تقرير الحكم لعبد الله السعيد، ليحتفل اللاعب به على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بدلًا من الاحتفال بهدفه الـ 100 من أرضية الملعب.

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عبد الله السعيد سبق له اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي قبل أن يرتدي قيمص بيراميدز في بطولة الدوري.

مسئولو في اتحاد الكرة علق على الجدل الدائر حول احتساب هدف نادي بيراميدز في مرمى الاتحاد السكندري لصالح عبدالله السعيد لاعب بيراميدز خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1.. مؤكدا أن الكرة في حالة توجهها للمرمى ولمسها الحارس بتغيير اتجاهها تحسب للحكم، أما إذا كانت الكرة في طريقها للمرمى تحسب لآخر لاعب لمسها.

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن حكم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، الدولي إبراهيم نور الدين احتسب الهدف لصالح عبدالله السعيد وبالتالي دخل اللاعب نادي المائة.