نقل نادية لطفي للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي بشك كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما استدعة نقلها لغرفة العناية المركزة.

الفنانة المصرية كانت قد أصيبت مؤخرا بنزلة شعابية حادة، أدت إلى ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، فتدهورت حالتها ونقلت إلى غرفة العناية المركزة.

نقيب الممثلين أشرف زكي طمأن الجمهور على حالة نادية لطفي، بقوله: “الحمد لله تم استقرار حالتها وأطمأن محبيها في كل الوطن العربي وأطالبه بالدعاء لها بالشفاء التام والعاجل ولكن حالتها حاليا استقرت تماما”.

وكانت قد انتشرت الكثير من الأنباء مؤخرا حول وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي، ورد مجلس نقابة المهن التمثيلية على هذه الأنباء، مؤكدا أن كل ما تردد عن وفاة نادية لطفي مجرد شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة.

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كما نفى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، شائعات وفاة الفنانة الكبيرة، في تصريحات صحفية، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة، واستنكر ما يقوم به مروجو هذه النوعية من الشائعات.

وكانت الفنانة المصرية نادية لطفي قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع عدد من الفنانين، كما ذهبت إليها الفنانة إلهام شاهين لتحتفل معها، وعبرت عن سعادتها الشديدة للاحتفال معها بعيد ميلادها في نفس اليوم.

وتتواجد الفنانة نادية لطفي في مستشفى المعادي العسكري، حيث تعرضت لأزمة صحية منذ فترة طويلة، وتتواجد بالمستشفى باستمرار لمتابعة حالتها أولا بأول.

نادية لطفي تعرضت مؤخرا لمشاكل في الرئة، وأكد الأطباء ضرورة خضوعها لعملية جراحية.

وتولى البروفيسور جوزيف اسكندر، إجراء الجراحة لها، وهو طبيب مصري ألماني يأتي بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.