هل تتذكرون الطفل أشرف بطل فيلم «غريب في بيتي»؟.. هكذا أصبح بعدما تخطى سن الـ45.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يقدم الفنان المصري مؤمن حسن الكثير من الأعمال، ولكنه رغم ذلك بدأ حياته الفنية في سن صغير، وهو طفل وكان وجها مألوفا في بعض الأفلام.

”روح ألعب مع الأسد يا أشرف”، الإفيه الشهير الذي وجهة الفنان الراحل نور الشريف، للطفل مؤمن حسن، خلال إحدى مشاهد فيلم “غريب في بيتي” الذي جمعه مع السندريلا الراحلة سعاد حُسني.

وكان هذا الدور احدا من أهم أدوار الفنان الموهوب، منذ الصغر، والذي حالفه الحظ للعمل مع نجوم الشباك الأول في طفولته، أبرزها ظهوره مع الفنانة نادية الجندي في فيلم “خمسة باب”.

الفنان المصري شارك في مسلسل “دموع في عيون وقحة”، مع الفنان عادل إمام، وذلك في عام 1980.

مؤمن في عام 1996، مع الفنان نور الشريف قدم أشهر أعماله وهو شاب حيث مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، والذي جسد من خلاله شخصيته الأشهر “خُضير جوز نوفا” ابن الفنانة سهير الباروني، التي جسدت شخصية “فتحية”.

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مؤمن حسن (46 عاما) يشارك جمهوره في صور له من خلال حسابه الشخصي على موقع “أنستجرام” ، وتغير شكله كثيرا، ولكنه يحرص على التواصل مع جمهوره باستمرار.

جدير بالذكر أنه كانت أخر أعمال مؤمن حسن عام 2012 إذ ظهر كضيف شرف في مسلسل “دين ودنيا”.

“لن أعيش في جلباب أبي” مسلسل اجتماعي مصري انتج عام 1996 وكان له انتشار واسع في كل الدول العربية بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.

المسلسل شارك في بطولته أيضا وفاء صادق، محمد رياض، ناهد رشدي، حنان ترك، أحمد سلامة، رشوان توفيق، ياسر جلال، وعدد كبير من النجوم.

العمل يقدم قصة كفاح رجل عانى من الفقر، ويبدأ في الصعود حتى يحقق ثروة كبيرة، ولكنه يشعر بالحزن عندما يجد ان نجله الوحيد بعيد عنه، ولا يفهمه.