وفاة والدة سيلين ديون.. صانعة نجاح مطربة "تايتانيك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت تيريز ديون، والدة النجمة العالمية سيلين ديون، عن 92 عاما بعدما كان لها فضل كبير في إطلاق مسيرة ابنتها التي أهدت حفلتها، الجمعة، في ميامي لروحها.

ونعت المغنية الكندية والدتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، قبل إحياء حفلتها: "أمي، نحبّك كثيراً سأهديك حفلة هذا المساء، سأغني لك من كلّ قلبي".

وأرفقت النجمة صاحبة أغنية فيلم "تايتانيك" الشهير هذه التغريدة بصورة قديمة لعائلتها بالأبيض والأسود على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها تيريز ديون محاطة بزوجها وأولادها الـ14.

وتيريز ديون كانت زوجة أديمار ديون الذي توفي في عام 2003 بعد صراع طويل مع المرض، وهي أم لـ14 ولداً، أصغرهم المغنية سيلين ديون، التي باعت حتى اليوم ألبومات بأكثر من 250 مليون ألبوم، وجدّة لـ48 حفيداً.

وكان لتيريز ديون فضل كبير على إطلاق ابنتها في عالم الغناء، ففي سن الـ13 أرسلت شريطاً صوتياً لها إلى المنتج رينيه أنجليل، الذي لم يسمعه إلّا في 1981، وانبهر بصوت المغنية الشابة التي أصبحت زوجته.

على مدار سنوات طويلة، قدّمت تيريز ديون برنامجاً للطبخ على التلفزيون، وكانت تسوّق أطباقها التي حملت علامة "لي باتيه دو مامان ديون" التجارية.

وأسّست "جمعية مامان ديون" التي تهدف إلى مساعدة الشباب الكنديين في المناطق المحرومة، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاماً على النجاح في دراستهم.

وأعلنت شركة "بروداكشنز فيلينج" التي تدير أعمال النجمة أن "والدة ديون توفيت بهدوء في منزلها، وهي محاطة بأسرتها".

وأشاد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بالفقيدة، وغرّد على "تويتر": "شخصية مؤثّرة وكريمة ومحسنة، تيريز ديون تحتل مكانة خاصة في قلوبنا".

وكتب وزير الثقافة الكندي، ستيفن جيلبو، متأسفاً لرحيل تيريز ديون: "نحن لدينا والدة واحدة، لقد توفيت المرأة التي ربّت ورافقت أحد أهمّ الأصوات في العالم، تعازينا الحارة لعائلة ديون".

وقال رئيس وزراء كيبك، فرنسوا لوجو، عبر "تويتر": "حزين لوفاة تيريز ديون، والدة كلّ الكنديين"، وأضاف: "إنها امرأة بارزة وكريمة ومحبّة. كرّست حياتها للاعتناء بعائلتها، العائلة الكيبكية الكبرى تبكي على رحيلها".

