النجم السوري سلوم حداد ينضمّ لـ “دانتيل”

أعلنت شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان عن الانتهاء قبل أيام من الاتفاق مع النجم السوري الكبير سلّوم حداد لينضم لبطولة مسلسل “دانتيل” وذلك من خلال تأديته لدور ملفت حيث سيقدم شخصية غامضة وقاسية تؤثر على مجرى الأحداث.

نذكر أنّ العمل إخراج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبد الخاق وإنجي القاسم، وسينطلق تصويره في بيروت خلال أيام.

يضم العمل نخبة من الممثلين نذكر منهم محمود نصر، نقولا دانييل، نهلة داوود، سارة ابي كنعان بالاضافة الى نخبة من أهم نجوم الدراما اللبنانية والسورية.