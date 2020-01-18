بالصور- ناديا الجندي ونبيلة عبيد الى لبنان لتصوير مسلسلهما

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Jan 18, 2020
أعلنت النجمة الكبيرة ناديا الجندي عن انطلاق تصوير مسلسل “نساء من ذهب”، يوم الاثنين، الواقع في 20 الجاري، في لبنان.
ونشرت “الجندي”، عبر حسابها على انستغرام، بعض الصور من الطائرة اثناء توجهها مع باقي فريق العمل الى لبنان وكتبت: “الى لبنان الآن مع أسرة المسلسل. حبيبتي لبلبة النجمة الكبيرة نبيلة عبيد والفنانة القديرة سميحة أيوب والجميلة هالة فاخر ومخرج العمل الأستاذ وائل احسان“. وتابعت معلنة موعد التصوير وقالت: “سنبدأ التصوير يوم ٢٠ يناير إن شاء الله يا رب العمل يعجبكم وأكون عند حسن ظنكم وربنا يوفقني ويوفقنا جميعاً يارب ونقدم لكم في شهر رمضان حاجة جديدة وممتعة تسعدكم. المسلسل سيعرض على قنوات MBC في شهر رمضان“.
وكانت شركة الصبّاح، لصاحبها المنتج صادق الصباح، قد نجحت في أن تجمع في شهر الصوم القادم الممثلتين الكبيرتين نادية الجندي ونبيلة عبيد في عمل واحد.
العمل يحمل اسم “نساء من ذهب”، مأخوذ عن فورما أميركية بعنوان Golden Girls ويشاركهما في البطولة هالة فاخر، سميحة أيوب وسهر الصايغ. اما الابطال الشباب لا زالوا في مرحلة الترشيحات.
ويعمل حالياً على النسخة المصرية السيناريست أمين جمال وورشته على كتابته، من اخراج وائل إحسان، على أن يبدأ التصوير منتصف كانون الثاني/يناير.
وهذه المرة الاولى التي تجتمع فيها ناديا الجندي الملقبة بـ “نجمة الجماهير” مع نبيلة عبيد الملقبة بـ “نجمة مصر الاولى”، حيث أن من المتوقع ان يكون لهذا العمل وقعه الخاص في رمضان المقبل.
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