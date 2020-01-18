صبا مبارك في عمل بدوي جديد.. وغمزتها لتيم حسن تشعل السوشال ميديا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك عن أول أعمالها الفنية التي ستعود بها إلى التلفزيون بعد غيابها واختفائها عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة إثر صدمتها بوفاة طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري ووالد ابنها الوحيد عمار.

وخلال الحفل الذي أقامته "ام بي سي" مؤخرًا لإطلاق منصة شاهد، صرحت مبارك أنها ستعود للدراما البدوية من خلال عمل يحمل اسم "حارس الجبل"، ستشارك في بطولته إلى جانب الفنان عبدالمحسن النمر ومواطنها الفنان منذر ريحانة.

وتألقت مبارك في الحفل بإطلالة نارية، مرتدية بدلة مكونة من جاكيت وتوب وبنطلون من اللون الأحمر المميز، وجاء التوب بقماش الشيفون، كما ظهرت وقد اعتمدت لوكا جديدا عن طريق قص شعرها.

وتغزل الجمهور بإطلالة مبارك المميزة، مؤكدين أنها بدت في غاية الجمال والإيجابية وأنها بذلك تعلن اجتيازها فترة حزنها وعودتها لحياتها بشكل طبيعي.

وعلى صعيد آخر، تصدرت الفنانة صبا مبارك قائمة الأكثر تداولا بعد انتشار فيديو لها من الحفل نفسه لإطلق منصة شاهد تظهر فيه وهي تحاول إلقاء التحية على الفنان السوري تيم حسن، لتتفاجأ بقيام الصحافة بسحبه وسحبها؛ ما يجعله لا يلاحظ وجودها فينتهي الموقف بـ"غمزة"، وتم تداول فيديو الغمزة بشكل واسع واعتبر الكثيرون أن تصرف مبارك عفوي بشكل كبير ويكشف عن خفة ظلها وبساطتها.

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هذا الموقف للفنان السوري تيم حسن هو الثاني في الحفل بعدما ظهر وكأنه تجاهل الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور خلال محاولتها القاءها التحية عليه، بعدما تم سحبه بشكل غريب وبعدما حاولت عبدالنور مناداته، قام بإلقاء التحية بشكل سريع وغريب بدا وكأنه نوع من أنواع التجاهل.

وبالعودة إلى الفنانة الأردنية صبا مبارك، وبعد إعلانها عن عودتها بعمل بدوي جديد، تساءل الجمهور ما إذا ستشارك مبارك في عمل مصري أو سري كما اعتاد الجمهور على تواجدها في كل عام.

كما تم الكشف مؤخرًا عن غياب الفنانة الأردنية من الأجزاء الجديدة للمسلسل المصري "حكايات بنات" والذي كانت شاركت بأجزائه الثلاثة الأولى، وقدمت دور البطولة في العمل من خلال شخصية هنادي والتي تمر بالكثير من المواقف في حياتها إلى جانب صديقاتها.