تيم حسن وكاريس بشار يكسبان الرهان في "العميد".. والجمهور يطلب المزيد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت منصة شاهد بعرض مسلسل "العميد" للفنان السوري تيم حسن ومواطنته كاريس بشار، واستطاع العمل تصدر حديث السوشال ميديا وحصد تفاعل الجمهور الذي أثنى على أداء نجوم المسلسل وقصة العمل التي شهدت أحداثا مميزة منذ الحلقة الأولى حتى نهايتها في الحلقة الـ12.

وأشاد الجمهور بقصة وأداء جميع أطراف العمل خاصة النجمة السورية كاريس بشار، كما اعتبر البعض أن سر نجاح المسلسل هو أحداثه التصاعدية والتي ابتعدت بشكل كبير عن الرتابة بسبب عدد الحلقات.

وأبدى الكثيرون إعجابهم بأداء الفنان السوري تيم حسن، معبرين عن سعادتهم لخروجه أخيرا من شخصية جبل شيخ الجبل والتي جسدها على مدار سنوات مؤخرًا في مسلسل الهيبة، كما طالبه الكثيرون بالاتجاه لأعمال جديدة وإنهاء شخصية جبل والتي بدأت تؤثر على تاريخه.

وينتمي مسلسل العميد إلى فئة البوليسي الاجتماعي، ويتحدث عن روائية مشهورة يختفي زوجها بشكل مفاجيء وصادم، لتقرر الروائية اللجوء إلى بروفيسور في العلوم الجنائية وعدم الاعتماد على التحقيقات فقط، كما يتناول العمل مشاكل المخيمات ومعاناة اللاجئين فيها، لتلتقي الخيوط بشكل مميز مع بعض.

كما أثنى الجمهور على أداء عدد من النجوم السوريين الذين ظهروا ضمن شخصيات اللاجئين في المخيم وهم قاسم ملحو والفنان القدير فادي صبيح بالإضافة للفنان معن عبدالحق والفنانة السورية رنا شميس والفنان أكثم حمادة.

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واعتبر البعض أن النجوم اللبنانيين في العمل قدموا أدوارا مميزة، متسائلين عن سبب عدم تواجدهم في عدد من الأعمال العربية كونهم أثبتوا موهبتهم متفوقين على عدد من النجوم الذين ظهروا بأعمال عربية ومنهم بديع أبي شقرا، رودني حداد، كميل سلامة، دارينا الجندي وآخرون.

أما أغلب التعليقات فكانت حول أداء تيم حسن الأسطوري والذي استطاع الظهور والتألق بسبب وقوفه امام نجمة بحجم الفنانة السورية كاريس بشار والتي استطاعت إخراج الأفضل في الفنان السوري، مؤكدين أنهما شكلا ثنائيا مميزا ومطالبين بتواجدهما سويا في عمل آخر.

كما تفاعل الجمهور مع قدرة حسن على لبس الشخصية ومنحها أدواتا خاصة وتمكنه من تجسيدها بشكل مختلف.

ويستعد الفنان السوري تيم حسن من أجل بطولة مسلسل "الأمير الأحمر" والذي يجسد من خلاله شخصية المناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة.