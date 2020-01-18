شكرا لقرائتكم وفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي عن 89 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت، اليوم الخميس، الفنانة المصرية الكبيرة، ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاما، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.
ولدت الفنانة الكبيرة العام 1931 في المنوفية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 عاما دون عِلم أهلها، ثم غيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف العائلة ذلك.
كانت بدايتها الفنية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ثم دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، أنتجت من خلالها فيلمي "جميلة" و"هجرة الرسول"، ثم شاركت في مئات الأفلام التي مازالت عالقة في ذاكرة الجماهير .
حصلت على العديد من الجوائز العالمية، كما حصدت جوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة غادة.
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