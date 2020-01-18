وفاة شقيق الفنانة الأردنية نداء شرارة فى حادث

أعلنت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن وفاة شقيقها عن عمر ناهز 26 عاما فى حادث، معربة عن حزنها العميق، خاصة أنه كان مقبلا على الزواج، وأنها وعدته فى المساعدة فى مصاريف الزواج.

وكتبت نداء، عبر حسابها على فيس بوك: "أخويا مات، 26 سنة مات، شب راح فى حادث، كنت وعدته أجهز له بيته عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان أخطب له، يا رب الفاجعة أكبر منى، أكبر من طاقتنا، الصبر من عندك يا رب، صبر أمى، قلبى بينعصر يا رب".

يذكر أن نداء شرارة، أحيت فى نوفمبر الماضى، حفلا غنائيا كبيرا على خشبة مسرح الجمهورية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 وسط حضور جماهيرى كبير، وقدمت عددا من أبرز الأغانى الخاصة بها منها "سهرانة أنا"، "حبيتك بالتلاتة"، بجانب غنائها عدد من أغانى نجوم الزمن الجميل.

وطرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتى" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين فى دار الأوبرا وساقية الصاوى.

جدير بالذكر أن نداء شرارة، مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من وعلى يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

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ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

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