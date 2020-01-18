ماجد المهندس يحتفل بتكريمه في موسم الرياض بالسعودية

أحيا النجم ماجد المهندس أمس الجمعة حفلا غنائيا بعنوان "ليلة البرنس" فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

خلال الحفل أشعل ماجد المهندس، حماس الجمهور بعدد من الأغاني ومنها " تسيبني وتروح"،"عطشان"، موال "أنت وبس"، "أكدب عليك" " بين ايديا"،"ليطمئن قلبي"، "جنة جنة"، "ليش"،"ياللي احبك موت"..وغيرها، وفي ختام الليلة، تم تكريم ماجد في ليلة البرنس من الهيئة العامة للترفيه عن مجمل أعمال الفنية

كما انتهى ماجد المهندس من تسجيل ألبومه الجديد خلال الفترة الماضية، الذى يحمل اسم "شهد الحروف" يشمل 10 أغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانيات من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدربن عبدالمحسن " لحظة هواي" كلمات دايم السيف.

وأكد ماجد المهندس، عن امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم ٤ أغنيات من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى أنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور، وأنه متفائل بالعمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة .

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يذكر أن طرح المطرب ماجد المهندس أغنيته الجديدة مؤخراً التى تحمل اسم "كل السماء"، عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم، وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

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