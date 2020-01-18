أحمد العوضى يثير الجدل مع ياسمين عبد العزيز بعد فسخ خطبته

أثار حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل الواسع، خاصة بعد ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى، حيث خرجت عديد من الأقاويل حول وجود علاقة رومانسية بينهما قد تكلل بالزواج، وهو الأمر الذى لم تنفه ياسمين أو العوضى.

ولم تكن هذه الشائعة الأولى التى تخرج بشأن أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز، حيث سبق وواجها نفس الأقاويل عقب حفل عيد ميلادها العام الماضى، بعد أن ظهر أحمد العوضى فى صورة مع ياسمين عبد العزيز، ولاقت حالة من الجدل الواسع حتى علق متابعوها على "إنستجرام" بنفس الكلمات "هتعلنوا عن جوازكم امتى؟".

الغريب أن ظهور أحمد العوضى فى صورة عيد ميلاد ياسمين فى 2020 لم يختلف كثيرا عن صورته معها فى 2019، حيث ظهر بنفس التى شيرت الأسود ونفس الوقفة، وما زاد من انتشار الشائعة إعلان الفنان عن فسخ خطوبته.

يذكر أن أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز جمعهما عمل واحد فى الدراما وكان بعنوان "لآخر نفس"، والذى عرض العام الماضى.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز احتفلت أمس بعيد ميلادها الأربعين، إذ ولدت في 16 يناير 1980.

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وتخوض ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بمسلسل بعنوان "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.

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