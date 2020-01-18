سر تأجيل "أشباح أوروبا" من العرض في موسم رأس السنة

قرر صناع فيلم "أشباح أوروبا " للفنانة اللبنانية هيفا وهبي تأجيل طرح الفيلم في موسم إجازة نص السنة، حيث تم تحديد موعد مبدئي منذ فترة وهو 8 كانون الثاني/يناير ولكن لم يكن العمل جاهز للعرض وقتها، ليتم طرح موعد آخر وهو 5 شباط/فبراير ولكن أيضاً لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي بالنسبة لهذا الموعد.

وتدرس الشركة المنتجة للفيلم مع الشركة الموزعه إمكانية طرحه في موسم عيد الفطر المقبل وخلال الايام المقبلة سيتم الاستقرار على الموعد النهائي وطرح البرومو الرسمي، بعد طرح برومو أول قبل أسبوعين ظهرت فيه بطلة العمل وهبي على دراجة نارية، كما ظهر مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي المشاركان لها في البطولة.

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقرر طرح الفيلم في دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسي 2020.

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