بدرية طلبة تكشف حقيقة خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

أثارت الفنانة بدرية طلبة جدلا واسعا بعد أن علقت على الصورة التى نشرها اليوتيوبر علي غزلان مع الفنانة منة عرفة والتى كانت حديث السوشيال ميديا أمس.

وجاء تعليق بدرية طلبة على صورة ليكشف حقيقة ارتباط منة عرفة وعلى غزلان حيث باركت لهما على الخطوبة قائلة: "مبروك".

وجاء هذا التعليق بعد حالة من الجدل الواسع الذى انتشر بين متابعى منة عرفة حيث خرجت عديد من التساؤلات حول علاقتها بعلى عزلان.

وكانت الفنانة منة عرفة انضمت لفيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى رأس السنة.

وعلى جانب آخر، تعمل منة عرفة على قدم وساق للانتهاء من تصوير فيلم 666 والذي تقوم ببطولته والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر.

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الفيلم بطولة منة عرفة وعايدة غنيم وأحمد عاشور ومحمد سمير، تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر ومن المقرر عرضه مع نهاية العام.

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