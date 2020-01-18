فيلم وثائقي جديد عن سيرة المغنية الأميركية "تايلور سويفت"

كشفت منصة "نتفلكس" عن طرح الفيلم الوثائقي Miss Americana، يوم 31 يناير الجاري، والذي يحكي عن سيرة المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية تايلور سويفت، والفيلم من إخراج لانا ويسلون، ومدته ساعة و25 دقيقة.

وحصلت "سويفت" 29 عاما، على أول جائزة "جرامي" لها عام 2010، لتصبح وقتها أصغر مغنية في التاريخ تفوز بها، فيما ترشحت لها 14 مرة.

وحصلت على لقب أفضل فنانة في جوائز الموسيقى الأمريكية عام 2015، ومن إنجازات "سويفت"، تصدر ألبومها "1989"، قائمة الأكثر مبيعا في التاريخ عام 2014، كما ترشحت "سويفت" لـ 3 جوائز جولدن جلوب.

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