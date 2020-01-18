كشفت منصة "نتفلكس" عن طرح الفيلم الوثائقي Miss Americana، يوم 31 يناير الجاري، والذي يحكي عن سيرة المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية تايلور سويفت، والفيلم من إخراج لانا ويسلون، ومدته ساعة و25 دقيقة.
وحصلت "سويفت" 29 عاما، على أول جائزة "جرامي" لها عام 2010، لتصبح وقتها أصغر مغنية في التاريخ تفوز بها، فيما ترشحت لها 14 مرة.
وحصلت على لقب أفضل فنانة في جوائز الموسيقى الأمريكية عام 2015، ومن إنجازات "سويفت"، تصدر ألبومها "1989"، قائمة الأكثر مبيعا في التاريخ عام 2014، كما ترشحت "سويفت" لـ 3 جوائز جولدن جلوب.
قد يهمك ايضاً:
الملحن الكندى "نيل يونج" يغلق حسابه على "فيسبوك" بسبب الفبركة
"قصف جبهة" في عيد الحب المصري انتقم من الحبيب بهذه الأغاني
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم وثائقي جديد عن سيرة المغنية الأميركية "تايلور سويفت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.