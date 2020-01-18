منى زكي تعود إلى السباق الرمضاني المقبل









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تعود الفنانة منى زكي إلى الدراما بمسلسلٍ جديد سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل، بعد غيابها عن السباق لثلاثة أعوام، منذ قدمت مسلسل "أفراح القبة" في العام 2016. وهو التعاون الأول لها مع المخرج تامر محسن الذي عقدت معه جلسات عمل بحسب ما يتردد في المواقع الإخبارية.

يشار إلى أنها تلعب دوراً جديداً بفيلم "الصندوق الأسود"، بشخصية امرأة حامل تجد نفسها بمواجهة صعبة، لكن رابط الأمومة يدفعها للتمسك بالحياة. علماً أن الشركة المنتجة للفيلم أشارت لعرضه قريبًا مع اقتراب دخوله لمرحلة المونتاج الأخير.