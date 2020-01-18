شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يطالب بوقف عرض مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة": ده تاريخ والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، بوقف عرض مسرحى بعنوان "إنها حقا عائلة محترمة 2"، احتراما لحقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أنه سيقدم بلاغا ضد القائمين على المسرحية لسرقة تراث والده الراحل بهجت قمر.

ونشر قمر، عبر حسابه على تويتر، صورة من "بوستر" المسرحية، صحبها بتعليق: "أنا بطالب جهاز الرقابة بوقف المهزلة دى، هى ميغه ولا مولد وصاحبه غايب، أنا هنزل أقدم بلاغ فى المسؤولين عن العمل ده، قلة أدب حقيقى"، مضيفا: "ده تاريخ والدى، ومش مشاع أى حد ياخده بدون إذن أو تصريح".





وعاد قمر، ليوضح أن الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أبلغه أنه ليس لديهم تصريح بالعرض، قائلا: "بلغنى أنهم ما اخدوش تصريح، حلو، خليهم يعرضوا عشان يتلموا فىى البوكس قدام المشاهدين".





ورد قمر، على بعض منتقديه، قائلا: "أنا مستغرب من تعليقات بعض الجهلاء بقانون حماية الملكية الفكرية والبعض اللى بيروج إنها خناقة على فلوس، أنا بطالب بالمنع، تراث والدى مش مشاع لكل من هب ودب العبث فيه ودى حقوق، فياريت اللى بيتكلم يقرا قبل ما يهجص".

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يذكر أن مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" تم عرضها نهاية السبعينيات من القرن الماضى، تدور أحداثها حول أب متفانى فى تربية أبناءه ويسخر كل حياته وقوته من أجل تحقيق ذلك الهدف خاصة بعد وفاة والدتهم، لكن تتغير حياة هذا الوالد بعد تعرفه على راقصة، يقع الأب فى غرام هذه الراقصة الجميلة ويتنازل عن العديد من مبادئه التى قيد نفسه بها سابقًا ويقرر الزواج من هذه الراقصة.

مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" تأليف بهجت قمر، سمير خفاجى، إخراج سمير العصفورى، بطولة فؤاد المهندس، شويكار، أمينة رزق، سوسن ربيع، محمود الجندى، عبد الله فرغلى، شوشو سلامة، أحمد عبد الله نصر.