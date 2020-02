شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تقرر إسقاط "فوكس" من لوجو استويوهات القرن العشرين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى شركة "فوكس القرن العشرين" بجماهيرية كبيرة بين محبى السينما، ومتابعى الأفلام السينمائية، إذ أن الشركة لها تاريخ كبير وملئ بالإنجازات، إذ كان يسبق اسم الشركة أسماء عديد من الأفلام الأيقونية فى السينما العالمية، وأبرزها حرب النجوم.

وبعد شراء "فوكس القرن العشرين"، من قبل شركة ديزنى، سيطرأ تغييرا كبيرا على شعار الشركة، إذ تستعد شركة ديزنى بإسقاط والاستغناء عن اسم "فوكس"، لتحمل الاستديوهات الشهيرة اسم "استديوهات القرن العشرين" بعد تغييرها، بينما سيتم تغيير اسم شركة إنتاج الإفلام المستقلة " فوكس سيرش لايت"، لاسم جديد وهو "سيرش لايت بيكتشرز"، وفقا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر".

ومن المقرر أن يكوت فيلم :" The Call of the Wild"، من بطولة النجم هاريسون فورد، أول فيلم يحمل الاسم الجديد :"استديوهات القرن العشرين"، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائية، فبراير المقبل.

وكان مساهمو شركة فوكس قد صوتوا بالموافقة على صفقة شراء والت ديزنى لأصول فوكس للأفلام والتلفزيون بقيمة 71 مليار دولار، وأعلنت نتائج التصويت خلال اجتماع خاص للمساهمين فى نيويورك.

وأعلنت شركة ديزني للإنتاج السينمائي، انتهاءها من صفقة شراء فوكس، بمبلغ 71.3 مليارد دولار، مارس 2019، وهو ما منح ديزنى القدرة على التحكم فى كل أفلام ومسلسلات فوكس بكل فروعها.

وكان بوب إيجار، الرئيس التنفيذى لديزنى، قد أكد أن الجمع بين شركتى ديزنى وفوكس، ودمج إرثهما، سيغير من مستقبل السينما، وتغيير شكل السينما وإمكانياتها فى هوليوود، ووصفها بأنه لحظة تاريخية فى هوليوود.