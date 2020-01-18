شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "ختم النمر" لـ أحمد صلاح حسنى على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت عرض أولى حلقات مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى، على قناة ON E، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، حيث تعرض القناة المسلسل من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع، ويقدم النجم اللبنانى وائل جسار أغنية تتر البداية والنهاية للمسلسل بعنوان "غربة حب " من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم.

وفى سياق آخر، تستعد أسرة مسلسل "ختم النمر" للنجم أحمد صلاح حسنى للسفر إلى اليونان الأيام المقبلة، وذلك من أجل تصوير المشاهد الخارجية، حيث يستغرق التصويرأسبوع كامل، ويسافر كل من أحمد صلاح حسنى، ونسرين طافش، وآخرون، بجانب فريق الإنتاج والإخراج .

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يشارك أحمد صلاح حسني البطولة كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.

"ختم النمر" البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.

يشار إلى أن أحمد صلاح حسنى قدم آخر أعماله بفيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسجل 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته محمد فراج، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد فلوكس، اسماء أببو اليزيد، هند صبرى، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويشارك حاليا أحمد صلاح حسنىي شارك فى بطولة مسلسل " الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.