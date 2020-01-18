شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيى حفل افتتاح مهرجان " هلا فبراير " بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الفنان السعودى محمد عبده، فعاليات مهرجان "هلا فبراير" التى تقام فى دولة الكويت، يوم الخميس 6 من شهر فبراير المقبل، ويقدم باقة متنوعة من أغنياته الخليجية الشهيرة والمحببة لدى جمهوره، وذلك بعد أن أحيا حفلًا غنائيا تحت عنوان "ليلة عراب الطرب" على المسرح الذي يحمل اسمه في البوليفارد، بمناسبة رأس السنة، ليختتم بها فنان العرب حفلات عام 2019.

وتأثر الفنان محمد عبده بالرسالة الصوتية التي تلقاها من ابنته "نورة"، والتي تمت إذاعتها أمام الجمهور خلال إحيائه حفله الغنائي احتفالا برأس السنة، ودخل محمد عبده في نوبة بكاء على مسرح أمام الجمهور متأثرا بالمفاجأة التى لم يعلم بها إلا على المسرح.

Advertisements

وأطرب محمد عبد الجمهوربليلة فنية استمرت أكثر من 5 ساعات قدم فيها عددًا من أغانيه بدأها بـ "ماهو عادي، يا أعذب الحب، عذروب، نسيم الجنوبي".

وعلى الجانب الآخر و خلال الشهور الماضية انتشرت أكثر من شائعة بوفاة النجم السعودى محمد عبده، لتلقى انتشارًا كبيرًا فى مواقع التواصل الاجتماعى بالنظرلشهرة "أبو نورة"، كما يحلو لعشاقه فى السعودية مناداته .

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.