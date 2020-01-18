شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر تعود للتمثيل مع "الفتوة" بعد غياب 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر للتمثيل من جديد خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوى والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل حيث بدأت ليلى تصوير مشاهدها فى العمل الذى تجسد فيه أحد الأدوار الرئيسية وتظهر بشكل مختلف نظرا لطبيعة الفترة الزمني التى تدورحولها قصة المسلسل.

وغابت ليلى أحمد زاهر عن التمثيل على مدار الستة سنوات الماضية منذ مشاركتها فيها فيلم "عنتر وبيسة" مع محمد لطفى وأمينة و صافيناز عام 2014 حيث كانت لا تزال طفلة وبعدها انشغلت باستكمال دراستها وابتعدت عن الساحة الفنية ولم تشارك بأى أعمال طوال هذه الفترة.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.

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وكسبت ليلى أحمد زاهر شهرتها كواحدة من أبرز الأطفال على الساحة الفنية بعدما ظهرت للمرة الأولى فى فيلم "كابتن هيما" مع تامر حسنى وزينة عام 2008، ليستعين بها تامر فى فيلمه "عمرو وسلمى" بأجزائه الثلاثة، وانطلقت ليلى بعد هذا العمل الذى خطفت فيه الأضواء بشقاوتها وخفة ظلها.

ومن أبرز الأعمال التى شاركت فيها ليلى أحمد زاهر مسلسل "بره الدنيا" انتاج شركة سينرجى عام 2010 مع شريف منير ونسرين امام، وفيلم "محترم الا ربع" مع محمد رجب، ومسلسل الزناتى مجاهد" و "كلبى دليلى" مع سامح حسين، وفيلم "يا انا يا هو" وسيت كوم "الهلالى سلالم" مع نضال الشافعى ومسلسل "آدم" مع تامر حسنى.