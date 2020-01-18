شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..3 صور تكشف حقيقة العلاقة بين منه عرفة وعلى غزلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الصورة التي نشرها اليوتيوبر علي غزلان مع الفنانة الشابة منه عرفة الكثير من الجدل عبر الـ social media ، لم يلاحظ الكثيرين أنها ليست الصورة الأولي التي تجمعهما و كانت السبب الحقيقي في التكهن بخبر خطبتهما.

، لكن في الحقيقة أن علي غزلان نشر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " قبل ذلك عدة صور مع منه عرفه من شهرين وهي صورة أظهرت خفه ظل الثنائي حيث كان غزلان يجذب منة من شعرها وهي تظهرعلي وجهها علامات الاندهاش .

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ايضا نشر غزلان علي " إنستجرام " الشهر الماضي صورة جمعته ايضا بمنة عرفة حيث حملت الصورة أجواء رومانسية هادئة تلخصت في نظرة منه له .





وتشارك الفنانة منة عرفة فى بطولة فيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوى، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى رأس السنة.

من ناحية أخرى انتهى كل من الفنان طارق عبد العزيز، وفاء عامر عامر، محمد على رزق، وائل عبد العزيز، من تصوير مشاهدهما كضيفى شرف فى الفيلم، وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم نيللى كريم.



