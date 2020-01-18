فيديو| "سندريلا" ترد على أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
طرح المطرب الشاب، أحمد بسيوني، أغنية جديدة بعنوان"سندريلا"، بـ"فيسبوك"، عكس مضمون أغنية "سالمونيلا" التي طُرحت مؤخرًا.
وتشبه الأغنية في اللحن والوزن والقافية مع أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس التي أثارت جدلًا واعتبرها البعض تحمل مضمونًا مسيئا، كما ظهر في الكليب المذيع خالد جواد.
أغنية "سندريلا" كلمات هيثم حجر وأحمد بسيوني، تقليد موسيقي لخيري أحمد، تصوير وإنتاج هيثم حجر.
يذكر أن إدارة "فيسبوك" اعتبرت أغنية "سالمونيلا" تتضمن محتوى "مؤذيا وقاسيا"، ولم يعد كليب الأغنية متاحا بمجرد المرور عليه، حيث تم وضع جملة "ربما يظهر في هذا الفيديو محتوى ينطوي على قسوة أو يؤذي مشاعر الآخرين".
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