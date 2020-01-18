محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:
نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو له وهو يطعم حيوان صغير، مستعينًا بـ"سرنجة"، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وانهالت التعليقات من الجمهور الذي عبر عن دهشته من شكل الحيوان، وتساءل عدد كبير من متابعيه عن نوع الحيوان واسمه، وانقسمت الآراء عن كونه " فأر أو سنجاب"
وتجاهل غالبية من الجمهور المقطع وسأله عن مصير الجزء السادس من مسلسل" الكبير أوي".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مكي ينشر فيديو مع حيوان غريب.. والجمهور"دا فار ولا سنجاب؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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