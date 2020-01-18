أحمد مكي ينشر فيديو مع حيوان غريب.. والجمهور"دا فار ولا سنجاب؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو له وهو يطعم حيوان صغير، مستعينًا بـ"سرنجة"، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي عبر عن دهشته من شكل الحيوان، وتساءل عدد كبير من متابعيه عن نوع الحيوان واسمه، وانقسمت الآراء عن كونه " فأر أو سنجاب"

وتجاهل غالبية من الجمهور المقطع وسأله عن مصير الجزء السادس من مسلسل" الكبير أوي".