بحضور محمود قابيل وإلهام شاهين.. تأبين المخرج الراحل سمير سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يقيم المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، غدًا الأحد، احتفالية لتأبين المخرج الكبير الراحل سمير سيف، في تمام الساعة الخامسة مساء في سينما الهناجر بدار الأوبرا.

وأعلن المركز في بيانه الصحفي، أن الاحتفالية يحضرها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والهام شاهين ومحمود قابيل وكوكبة من نجوم الفن والسينمائيين.

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يتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن أهم أعمال الراحل ويقوم بتقديم الاحتفالية الناقد والكاتب الصحفي "أسامة عبدالفتاح" ويتسلم تكريم الراحل نجله تقديرا لأعماله المتميزة وإسهاماته في الحياة الثقافية والفنية.

كما يتضمن البرنامج، عرض فيلم " المولد" من إبداع الراحل، ويتم خلال الحفل توزيع كتيب عن المخرج "سمير سيف" على الحضور من إعداد الناقد حسين عبد اللطيف.

يذكر أن، المخرج سمير سيف، رحل عن عالمنا الشهر الماضي، عن عمر يناهز الـ ٧٢ عامًا، كان الراحل يمارس الإخراج وتدريس فنونه بالمعهد العالى للسينما وبعض الجامعات الأخرى، ويتميز تاريخ سيف السينمائي بالكثير من الإنجازات والسمعة الطيبة داخل مصر وخارجها.