"يا بنت قلبي".. أحمد زاهر يهنئ ابنته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: هنأ الفنان أحمد زاهر، نجلته الصغرى بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه على"إنستجرام". ونشر زاهر فيديو لها، قائلاً: "كل سنة وإنتي طيبة يا منمونة يا بنت قلبي وعمري يا أجمل وأطعم وأحن بنوتة في الدنيا كلها.. ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا روح قلبي، بحبك موووووت ويخرب بيت التيك توك اللي جنن الناس كلها". يذكر أن، الفنان أحمد زاهر لديه 4 بنات هم: "ملك وليلى ومنى ونور".

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