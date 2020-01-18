نهال عنبر: تشييع جثمان والدة حسام داغر من المجمع الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة نهال عنبر لـ"الخليج 365" أن جنازة والدة الفنان حسام داغر، ستخرج بعد قليل، من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى أن أسرة الراحلة لم تحديد موعد العزاء حتى الآن.

وكانت والدة حسام داغر قد وافتها المنية صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات، بعد تعرضها لأزمة قلبية.

يذكر أن حسام داغر يُعرض له فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، والذي طرُح بدور العرض السينمائي في أكتوبر الماضي، الفيلم بطولة مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري وعمرو وهبة وشادي ألفونس، وياسر الطوبجي، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله.