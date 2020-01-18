هكذا ساندت أحلام نانسي عجرم بعد توجيه تهمة القتل العمد لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة أحلام، على مساندة صديقتها الفنانة نانسي عجرم، في الظروف التي تمر بها بعد اتهام زوجها الدكتور فادي الهاشم، فى قضية قتل الشاب السورى، وتوجيه له تهمة القتل العمد.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "ربك كريم ورحيم ولطيف بعباده، حبيبتي نانسي، كل قلوبنا معاكي وربي معاكم قبل الكل، يحميكم ويهون عليكم كل شيئ ثقيل يارب".

وكانت النيابة العامة اللبنانية، وجهت يوم الأربعاء الماضى، تهمة القتل العمد، وفق المواد 229/547، حيث أحالت القاضية غادة عون، ملف القضية إلى قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان، نقولا منصور، وفى هذا الإطار، أصدر جابى جرمانوس، محامى فادي الهاشم، بيانا الأربعاء الماضي.

وتابع:"لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرار باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاع مشروع عن النفس"، وفقا لموقع "lbc" اللبنانى.

واستكمل: "من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".

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وأضاف:" وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وان ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وان هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".

وادعت القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان، على فادى الهاشم، بجريمة قتل المواطن السورى محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدى)، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتم إحالة الإدعاء لقاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان نقولا منصور، وكان الطب الشرعى فى سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعى فى سوريا زاهر حجو، أنه سيتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتله زوج الفنانة نانسي عجرم في منزلها وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سوريا، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الأطباء الشرعيين في دمشق وحمص.